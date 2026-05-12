رئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له يواكبون أشغال الجلسة العامة للبرلمان

واكب الوفد البرلماني الكندي برئاسة فرانسيس سكارباليجيا، رئيس مجلس العموم الكندي، صباح اليوم الثلاثاء جانبًا من أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023)، وذلك في إطار الزيارة التي يؤدّيها إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 13 ماي 2026.ورحب رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة برئيس مجلس العموم الكندي وبالوفد البرلماني المرافق له، مؤكّدًا متانة العلاقات التي تجمع بين تونس وكندا، باعتبارها علاقات راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير المشترك بين الشعبين الصديقين.كما أبرز، وفق بلاغ للمجلس، ما تحظى به الجالية التونسية المقيمة بكندا من معاملة طيبة ورعاية من قبل الشعب الكندي والمؤسسات الرسمية، معبّرًا عن ارتياحه لمستوى هذه المعاملة سواء في علاقتها بالمؤسسات أو بالمجتمع الكندي.وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تطلّعه إلى مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أنّ زيارة الوفد البرلماني الكندي تمثّل دفعة جديدة لدعم علاقات الصداقة وتوسيع آفاق الشراكة بين تونس وكندا.كما جدّد التأكيد على الحرص المشترك على مزيد دعم العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.وتخلّلت هذه الزيارة محادثات ودّية بين أعضاء الوفد البرلماني الكندي وعدد من نوّاب الشعب، تناولت سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين