التضخم والضغط الجبائي ومسالك التوزيع "تلتهم زيادات الأجور" في تونس (خبير اقتصادي)

تشهد القدرة الشرائية للأجراء في تونس منذ سنوات ضغوطا متزايدة، في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية، بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك، وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا نحو 3,6 ملايين أجير في القطاعين العام والخاص.وفي هذا الشأن، بين الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج أنه رغم أهمية الزيادات الأخيرة في التخفيف من تداعيات غلاء المعيشة، إلا أنها "لا تزال غير كافية لإحداث تحسن فعلي في مستوى عيش المواطنين، باعتبار أن جزءا مهما منها يُستهلك مباشرة عبر الاقتطاعات الجبائية والمساهمات الاجتماعية، إضافة إلى الارتفاع المتواصل للأسعار".وأوضح بالحاج أن الزيادة في الأجر الخام لا تعكس حقيقة ما يتحصل عليه الموظف فعليا، إذ تخضع الأجور إلى اقتطاعات متعددة تشمل المساهمات الاجتماعية لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، إلى جانب الأداء على الدخل الذي قد يبلغ نسبا مرتفعة بالنسبة إلى بعض الشرائح، وهو ما يؤدي إلى تآكل الزيادة قبل أن تنعكس على القدرة الاستهلاكية الحقيقية للأجير.وأضاف أن بعض الإطارات العليا التي تستفيد مثلا من زيادة خام في حدود 120 دينارا، قد لا تتحصل فعليا إلا على جزء محدود منها بعد خصم الأداءات والاقتطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر استمرار شعور فئات واسعة من الموظفين بعدم تحسن أوضاعهم المعيشية رغم الزيادات المعلنة.وفي المقابل، يواصل التضخم الضغط على ميزانيات العائلات، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الإنفاق الغذائي يمثل قرابة ثلث مصاريف الأسر، ما يجعل أية زيادة في الأسعار تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن.وحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 إلى 5,5 بالمائة، مقابل 5 بالمائة خلال شهر مارس من السنة ذاتها. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية، التي بلغت 8,2 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة في مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 9,3 بالمائة مقابل 7,5 بالمائة خلال الشهر السابق. في المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار خدمات النقل إلى 2,2 بالمائة مقابل 2,8 بالمائة في مارس.وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,2 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 19,2 بالمائة، والدواجن ولحم الضأن بنسبة 16,1 بالمائة لكل منهما، والخضر الطازجة بنسبة 13,5 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 12 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 11,9 بالمائة. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6,8 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 4,4 بالمائة.كما شهدت أسعار المواد المصنعة خلال شهر أفريل 2026 ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,3 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 4,8 بالمائة. كذلك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,2 بالمائة، خاصة بفعل ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14,6 بالمائة.ويرى الخبير الاقتصادي أن من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار اختلال مسالك التوزيع وهيمنة الوسطاء والمضاربين على السوق، بما يساهم في تضخيم هوامش الربح بين المنتج والمستهلك ويدفع نحو ارتفاع غير مبرر في أسعار العديد من المواد الأساسية.كما اعتبر أن الضغط الجبائي المسلط على الأجراء أصبح من أبرز العوامل التي تستنزف الطبقة المتوسطة، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل كبير على الأداءات المباشرة المفروضة على الأجور، مقابل محدودية المداخيل الجبائية المتأتية من الاقتصاد الموازي وبعض القطاعات غير المهيكلة.ويُعتبر الاستهلاك أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، غير أن تراجع المقدرة الشرائية للأجراء يحدّ من قدرتهم على الإنفاق، مما ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية ويقلّص من ديناميكية الطلب الداخلي.وأشار إلى أن الزيادات في الأجور تفقد أثرها بسرعة عندما يرتفع التضخم بنسق أسرع من تطور الأجور الصافية، وهو ما يؤدي عمليا إلى تراجع "الأجر الحقيقي" للمواطن، أي قدرته الفعلية على الاستهلاك، رغم ارتفاع دخله الاسمي.وأكد بالحاج أن معالجة أزمة المقدرة الشرائية لا يمكن أن تقتصر على الترفيع الدوري في الأجور، بل تستوجب إصلاحات أعمق تشمل مراجعة الشرائح الجبائية، والتخفيف من العبء الضريبي على الأجراء، والحد من التضخم وإصلاح منظومة التوزيع ومقاومة الاحتكار، إلى جانب تحسين الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي.كما شدد على أن الزيادات في الأجور، رغم أهميتها الاجتماعية، لا يمكن أن تحقق نتائج دائمة إذا لم تترافق مع تحسن في الإنتاجية وارتفاع نسق النمو الاقتصادي، إذ أن زيادة الأجور دون خلق ثروة إضافية أو تحسين مردودية المؤسسات قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتغذية التضخم، بما ينعكس مجددا على الأسعار ويفقد الزيادات أثرها الحقيقي.ويرى أن تحسين مستوى عيش المواطنين بشكل مستدام يمر عبر دعم الاستثمار وتطوير الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بتحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية والمحافظة على استقرار الاقتصاد.ويُذكر أن الأمر عدد 63 لسنة 2026 نص على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في عدد من المنح الخصوصية التي تشمل عدة اختصاصات وقطاعات.ووفق نص الأمر، تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية، حيث تقررت زيادة قدرها 120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026، فيما تراوحت الزيادة بين 100 و105 دنانير بالنسبة إلى الصنف أ3 والصنف ب، و90 دينارا لبقية الأصناف، مع تدرج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028.كما صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 المتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة، والذي أقر زيادات مماثلة موزعة حسب الأصناف، حيث انتفعت الإطارات بزيادة شهرية قدرها 120 دينارا، مقابل 100 إلى 105 دنانير لأعوان التسيير، و90 دينارا لأعوان التنفيذ، وذلك على امتداد السنوات الثلاث المعنية.وينص هذا الأمر على إدماج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تصرف على امتداد 12 شهرا، مع عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج، في حين تخضع هذه الزيادات للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها، كما تشمل جرايات المتقاعدين.وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026 الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، وذلك من خلال زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذا الإجراء أيضا على جرايات المتقاعدين من القضاة.وتأتي هذه الإجراءات في سياق "سياسة تعديلية للأجور تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لمختلف فئات القطاع العمومي، مع اعتماد مبدأ التدرج في صرف الزيادات على مدى ثلاث سنوات، بما يراعي التوازنات المالية للدولة من جهة، والاستجابة لانتظارات الأعوان من جهة أخرى".