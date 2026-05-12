رئيسة الحكومة تشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الافر يقية الفرنسية بنيروبي

شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" : شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو"، بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي.وكان في استقبالها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي.وافتتحت أشغال القمة بكلمة لرئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أطونيو قوتيريش، ورئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيميي.وتؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 ماي 2026 زيارة رسميّة إلى جمهورية كينيا، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward): شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو"، التي ستنعقد يومي 11 و12 ماي 2026 بالعاصمة الكينية نيروبيوستنتظم بالمناسبة ،جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر،والسلم والأمن،وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى أربع جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة ،وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية،وتطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة،وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، وإمكانات الاقتصاد الأزرقوستبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية ،بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية