العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 7528,8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 رغم تحسن الصادرات

ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والغذائية



ارتفاع الواردات في مختلف القطاعات



ارتفاع الصادرات نحو فرنسا وإيطاليا ومصر



تطور الواردات من أوروبا وتركيا والهند



عجز قطاع الطاقة يتجاوز 4 مليارات دينار



ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528,8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تطور الصادرات بنسبة 9,5% مقابل زيادة الواردات بنسبة 7,9%، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.وأظهرت نتائج متابعة المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية أن قيمة الصادرات بلغت 22693,8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 مقابل 20725,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.كما تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 75,1% مقابل 74% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 30222,7 مليون دينار مقابل 28018,1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.سجلت الصادرات ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12,2%، وفي قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24,3%، مدفوعة خصوصا بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 2633,1 مليون دينار مقابل 1758,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 13% نتيجة زيادة صادرات المواد المكررة إلى 449,3 مليون دينار مقابل 105,8 مليون دينار.أما قطاع النسيج والملابس والجلد فقد سجل تحسنا طفيفا بنسبة 0,3%، في حين تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23,6%.شهدت الواردات ارتفاعا في مختلف مجموعات المواد، خاصة المواد الغذائية بنسبة 18,3%، ومواد التجهيز بنسبة 8,9%، ومواد الطاقة بنسبة 13,7%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 7,7%، إضافة إلى المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 2,2%.بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي، التي تستحوذ على 71,3% من إجمالي الصادرات، حوالي 16183,3 مليون دينار مقابل 14524,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وسجلت الصادرات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة 13,8%، ومع إيطاليا بنسبة 5,2%، ومع ألمانيا بنسبة 4,7%.في المقابل، تراجعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم هولندا بنسبة 7,5% واليونان بنسبة 38,9%.وعلى المستوى العربي، ارتفعت الصادرات التونسية مع مصر بنسبة 99,9%، ومع المملكة العربية السعودية بنسبة 71,7%.في المقابل، تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة 40,1%، ومع الجزائر بنسبة 20,3%، ومع ليبيا بنسبة 19,6%.بلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 45,5% من إجمالي الواردات، نحو 13750,7 مليون دينار مقابل 12139,4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.وارتفعت الواردات خصوصا مع فرنسا بنسبة 24,7%، ومع إيطاليا بنسبة 10,7%، بينما تراجعت مع بلغاريا بنسبة 19,3%، ومع اليونان بنسبة 6,4%.وخارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الواردات ارتفاعا مع تركيا بنسبة 8,1%، ومع الهند بنسبة 32,1%، في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 57%، ومع الصين بنسبة 3,7%.سجل الميزان التجاري للسلع عجزا إجماليا بقيمة 7528,8 مليون دينار، نتيجة العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة بقيمة 4192,4 مليون دينار، والمواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 1981,1 مليون دينار، ومواد التجهيز بقيمة 1459,7 مليون دينار، إضافة إلى المواد الاستهلاكية بقيمة 859,1 مليون دينار.في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضا بقيمة 963,5 مليون دينار.وأظهرت البيانات أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى 3336,4 مليون دينار، بينما بلغ عجز قطاع الطاقة وحده 4192,4 مليون دينار مقابل 3683,3 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.