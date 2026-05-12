الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثانية من الجولة الختامية

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام يوم الأربعاء 13 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسيالحكم الرئيسي: سيف الورتانيحكم الفار: أمين الفقيرمستقبل قابس – الملعب التونسيالحكم الرئيسي: عبد السلام مانيحكم الفار: محمد علي قرويةشبيبة العمران – مستقبل المرسىالحكم الرئيسي: باديس بن صالححكم الفار: درصاف القنواطي* النادي الافريقي – الأولمبي الباجيملعب حمادي العقربي برادس* الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمانملعب مصطفى بن جنات بالمنستير* نجم المتلوي – شبيبة القيروانملعب المتلوي* اتحاد بن قردان – الترجي الرياضيملعب 7 مارس ببن قردان* النادي الصفاقسي – النجم الساحليملعب الطيب المهيري بصفاقس