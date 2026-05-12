الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثانية من الجولة الختامية
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام يوم الأربعاء 13 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
الأربعاء 13 ماي 2026ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
الحكم الرئيسي: سيف الورتاني
حكم الفار: أمين الفقير
الملعب الأولمبي بقابس
مستقبل قابس – الملعب التونسي
الحكم الرئيسي: عبد السلام ماني
حكم الفار: محمد علي قروية
الثلاثاء 12 ماي 2026ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – مستقبل المرسى
الحكم الرئيسي: باديس بن صالح
حكم الفار: درصاف القنواطي
الخميس 14 ماي 2026* النادي الافريقي – الأولمبي الباجي
ملعب حمادي العقربي برادس
* الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
* نجم المتلوي – شبيبة القيروان
ملعب المتلوي
* اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي
ملعب 7 مارس ببن قردان
* النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
