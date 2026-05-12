الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثانية من الجولة الختامية

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 11:16
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتي ستقام يوم الأربعاء 13 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الأربعاء 13 ماي 2026

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
الحكم الرئيسي: سيف الورتاني

حكم الفار: أمين الفقير

الملعب الأولمبي بقابس
مستقبل قابس – الملعب التونسي
الحكم الرئيسي: عبد السلام ماني
حكم الفار: محمد علي قروية

الثلاثاء 12 ماي 2026

ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – مستقبل المرسى
الحكم الرئيسي: باديس بن صالح
حكم الفار: درصاف القنواطي

الخميس 14 ماي 2026

* النادي الافريقي – الأولمبي الباجي
ملعب حمادي العقربي برادس

* الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

* نجم المتلوي – شبيبة القيروان
ملعب المتلوي

* اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي
ملعب 7 مارس ببن قردان

* النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
