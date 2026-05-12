كأس تونس ( مباراة مؤجلة ): نجم المتلوي يستقبل الترجي الرياضي يوم 17 ماي الجاري

برنامج الدور ربع النهائي



برنامج نصف النهائي



تقام المباراة المؤجلة لحساب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026 بين نجم المتلوي والترجي الرياضي يوم الأحد 17 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بالملعب البلدي بالمتلوي.وسيواجه المتأهل من هذه المباراة خلال الدور ربع النهائي بعث بوحجلة خارج قواعده.* الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي* النادي الصفاقسي – الملعب القابسي* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران* بعث بوحجلة – المتأهل من مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضيفي الدور نصف النهائي، يستقبل المتأهل من مواجهة النادي الصفاقسي والملعب القابسي الفائز من لقاء الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي.كما يستضيف المتأهل من مباراة تقدم ساقية الداير وشبيبة العمران الفائز من مواجهة بعث بوحجلة والمتأهل من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي.ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي، على أن يجرى الدور نصف النهائي يوم، فيما يحتضن الدور النهائي يوم