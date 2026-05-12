استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وتونس بداية من 21 ماي الجاري

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد، اليوم الثلاثاء، عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، بداية من يوم الخميس 21 ماي 2026، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس.

وأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك"، أن الرحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي، على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.


وأضافت أنه يمكن لأفراد الجالية التونسية بالعراق والراغبين في الاستفسار أو حجز التذاكر، الاتصال عبر تطبيقة "واتساب" على الرقم 009647727777821.
