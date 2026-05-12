チュニジアと日本、チュニジア文化・観光振興に向けた共同メディア企画を協議チュニジア共和国大使館（東京）と、日本を代表するテレビ局の一つである「フジテレビジョン国際部門」との協力強化が、本日火曜日に大使館で行われた会談の主な議題となった。これは、チュニジアと日本の外交関係樹立70周年記念行事の準備の一環として実施された。会談では、在日チュニジア大使館で経済協力を担当する外交官と、フジテレビ国際メディア部門の責任者である渡辺学氏が出席し、チュニジアの文化・観光資源を広く紹介するための共同メディア企画について協議が行われた。また、チュニジア料理の特色や、多彩で豊かな伝統料理・食文化を日本で紹介する方策についても意見交換が行われたと、在東京チュニジア大使館が公式フェイスブックページで発表した。この会談には、同テレビ局の国際業務部門の代表者2名も出席した。