رئيسة الحكومة تلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية

على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار" إفريقيا إلى الأمام"، التقت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسفوفي مستهلّ اللقاء، نقلت رئيسة الحكومة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي تحيّات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مشيدة بمتانة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقينوتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لمصالح رئاسة الحكومة ،مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في المنطقة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة غير المسبوقة وتأثيراتها السلبية على كل العالموتم التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقةوأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تونس تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة ،وأن أمن تونس هو من أمن ليبيا ،مذكّرة بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الداعي إلى ضرورة أن يكون الحلّ ليبي- ليبي في إطار التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبيةومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات بصفة مشتركة ،وعلى ضرورة التنسيق بصفة متواصلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين