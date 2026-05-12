رئيس الجمهوريّة يؤكد ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والإسراع بإطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من وزير التربية نور الدين النّوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ،ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ،ووزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي

وأسدى رئيس الجمهوريّة وفق بلاغ للرئاسة ،تعليماته بضرورة الاستعداد الجيّد للامتحانات في كافّة مراحلها ،مذكّرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلاّ في ظلّ نظام تربية وتعليم وطني يتوفّر للجميع على قدم المساواة لا في النّصوص فحسب بل في حيّز الواقع والتنفيذ


كما ذكّر رئيس الدّولة بأنّ إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدّستور لم يكن من قبيل الصّدفة، بل ينبع من إيمان الشّعب التّونسي بالأهميّة القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومي، لأنّ الجهل ليس الأميّة بمعناها السّائد ولكن هو انعدام التفكير الحرّ إلى جانب الاستلاب الفكري


وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس أشعّت منها الأنوار، وستشعّ أكثر في كافّة المجالات ،مؤكّدا على أنّ العمل مستمرّ دون انقطاع حتّى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الآجال ويتمّ الإصلاح في كافّة مراحل التعليم كما يريده الشّعب التّونسي

