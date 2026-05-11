وزارة الصحة: تونس تستعد لإرجاع البصر والأمل لقرابة ألف مواطن في يوم واحد

أشرف وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، الاثنين، على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، المبرمج يوم السبت 23 ماي 2026، بالشراكة مع جمعية "One Day One Dream".وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفّل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء/الساد، بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا، وضمان المتابعة الطبية بعد العملية، وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة.وأكد وزير الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة، وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن، قريب، وذي جودة.وسيتم الإعلان عن تفاصيل التوجيه والتنسيق عبر الهياكل الصحية الجهوية المعنية.