وزير الشؤون الدّينية يلتقي وفدا من الائمة والأطباء من مالي

التقى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، الاثنين، في مقر الوزارة، وفدا عن جمهورية مالي يتكون من مجموعة من الأئمة والأطباء والأساتذة والإداريين المشاركين في دورة تكوينية موضوعها "الإسلام والصّحة الإنجابية" نظّمها الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تحت إشراف وزارة الصّحة.واستعرض الوزير، بالمناسبة، مهام الوزارة وكيفيّة إدارتها للشأن الدّيني وطريقة عملها في نشر التوعية بأهميّة المحافظة على الصّحة، والتي تشمل عدّة محاور فرعيّة من أهمّها حفظ النفس وتوعية الشباب بالابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونبذ العنف وحسن معاملة المرأة وتربية الأطفال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.وأضاف أنّ وزارته تعتمد على الخطاب الدّيني والإعلام الدّيني والتربية بالكتاتيب والتواصل المباشر للتوعية والتحسيس، كما تتعامل مع مختصّين لتكوين الإطارات الدّينية في هذا الميدان، وتحدّث في هذا السّياق عن أهميّة دور الإمام الخطيب في المساهمة في تأسيس مجتمع سليم ومتوازن وعادل ومتشبّع بالقيم السّمحة ومؤمن بالتطوّر والعلم، ومتجذّر في وطنيّته وهويّته ومقتنع بثقافة الاختلاف ونبذ العنف والتطرّف.وأكّدت رئيسة الديوان، غفران السّاحلي، انفتاح الوزارة على محيطها وإيمانها بالعمل المشترك، مبيّنة أهميّة اتفاقيات الشراكة والتعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة في تبادل الخبرات والتجارب بما يساعد على تطوير الأداء.وعبّر الضّيوف المشاركون في الدّورة التكوينية، عن اهتمامهم بالاطلاع على طريقة عمل وزارة الشؤون الدّينية في تسيير الشأن الدّيني والاستفادة من تجربتها في مجال التوعية بأهميّة حفظ الصّحة، بما يتوافق وسياسة دولتهم وبما يساعدهم على تحقيق التغيير الإيجابي والتأثير في المجتمع.وشفع اللّقاء بحوار عن دور الإمام في التوعية والتحسيس بحفظ الصّحة وعن استراتيجية وزارة الشؤون الدّينية في تكوين الأئمّة في هذا المجال، وحضره ممثّلون عن وزارة الشؤون الدّينية (من عدّة إدارات ذات العلاقة ومن أئمّة خطباء) وعن الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري التّابع لوزارة الصّحة، وعن الجمعيّة التونسيّة للصحة الإنجابية.وكانت انطلقت يوم الأربعاء الماضي بتونس، أشغال دورة تدريبية دولية ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول موضوع "الإسلام والصحة الإنجابية: المقاربة الصحية"، بمشاركة وفد من جمهورية مالي يضم عددا من الإطارات والائمة.ويشارك في هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 19 ماي 2026، نحو 15 إطارا وإماما سيضطلعون بدور محوري في نقل المعارف المكتسبة من خلال تدريب أئمة آخرين في مختلف جهات جمهورية مالي. وتمثل الدورة محطة هامة لتعزيز قدرات الائمة باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجتمعاتهم، وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة لتناول قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بأسلوب علمي يحترم التعاليم الدينية والخصوصيات الثقافية المحلية.