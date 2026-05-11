الترجي - انتهاء التجربة مع بومال وبراكوني يشرف على الفريق الاول لكرة القدم الى غاية نهاية الموسم الحالي

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء الاثنين رسميا عن انتهاء تجربة المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول لكرة القدم.واوضح فريق الاحمر والاصفر عبر صفحته الرسمية ان كريستيان براكوني سيتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي.وتاتي هذه القطيعة بعد خسارة الترجي الرياضي لقاء الدربي امس امام النادي الافريقي (0-1) وفقدان لقب البطولة.وكان بومال شرع في تدريب الترجي الرياضي في اواخر شهر فيفري الماضي بعقد يمتد الى غاية جوان 2027.