أشغال الملتقى الدولى الثامن الفرنكفوني للنقل والتنقل 2026 تنعقد على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات

تنتظم، بداية من اليوم الاثنين، ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، فعاليات الملتقى الدولي الثامن الفرنكفوني للنقل والتنقل 2026، بمدينة الحمامات من ولاية نابل، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا يمثلون جامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعددًا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتتضمّن أشغال الملتقى التي يتواصل إلى غاية 13 ماي الجاري، تحت إشراف جامعة صفاقس، وببادرة مشتركة من المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالجهة، وجمعية البحث من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أكثر من 23 جلسة علمية وورشات عمل متخصّصة، تتمحور أساسا حول النقل الذكي والتنقل المستدام، والرقمنة والابتكار التكنولوجي، واللوجستيك وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والسياسات العمومية، والحلول المبتكرة المرتبطة بالتنقل المستقبلي والتنمية المستدامة.ويتيح هذا الملتقى الدولي، حسب البلاغ، الفرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، وتوطيد الشراكات العلمية بين الفضاءات الأكاديمية الفرنكوفونية، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، فضلاً عن دعم مشاريع البحث المشتركة وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء الدوليين.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة، أن استضافة تونس للملتقى الدولي للنقل والتنقّل في سابقة هي الأولى عربياً وإفريقياً تكرّس مكانتها كمركز امتياز ومنصّة محورية للتبادل العلمي ضمن الفضاء الفرنكفوني العالمي.وأضاف أنّ قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يمثّلان، وفق الرؤية الاقتصادية الوطنية، ركيزة استراتيجية للنمو، وأنّ التحوّلات الطاقية والتكنولوجية الراهنة تضاعف من أهمية الخبرات الأكاديمية في إثراء السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات الوطنية.أم