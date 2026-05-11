كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير مصر بتونس

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 19:12
      
التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الاثنين ،بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن.

وذكرت الوزارة في بلاغ ، أن المحادثة تناولت سير علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات والاقتصادية والثقافية والقنصلية .


وشملت المحادثة كذلك التنسيق الدبلوماسي حول شتى القضايا العربية والإسلامية والافريقية والمتوسطية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بمزيد إثراء هذا التعاون وتطويره، بناءً على مُخرجات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت بمصر في سبتمبر 2025، واستعدادًا للاستحقاقات الثنائية القادمة، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
