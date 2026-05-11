بنزرت: النظر في الاستعدادات لإنجاح الامتحانات الوطنية خلال جلسة عمل

مثل موضوع ضبط جميع التحضيرات لانجاح الامتحانات الوطنية بولاية بنزرت، ابرز محاور جلسة عمل قطاعية التامت عشية اليوم الاثنين بمقر الولاية.وشدد رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة على تسخير كل الوسائل (اللوجستية والبشرية والمادية) لانجاح مواعيد الاختبارات الوطنية، من خلال التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات وتوفير أجواء الراحة للتلاميذ والمراقبين.ونظرت الجلسة بالخصوص في الإستعدادات المتعلقة بتحديد مسارات النقل وتوفير خدمة النقل المنتظم وغير المنتظم وخدمات الانترنت والانارة وتوفير الماء الصالح للشرب والرعاية الصحية والنظافة علاوة على إجراءات تكثيف الدوريات الأمنية وغيرها من التدابير والإجراءات، وفق ماورد بالصفحة الرسمية للولاية.وذكرت المندوبة الجهوية للتربية هدى شقير بالمناسبة ان اولى الامتحانات ستكون يوم 14 ماي الجاري بانطلاق الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية لتلاميذ الباكالوريا وذلك بمركز معهد فرحات حشاد والاختبارات التطبيقية في مادة التكنولوجيا بشعبة العلوم التقنية من 14 الى و23 ماي الجاري على ان تليها الإختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية خلال الفترة من 16 الى 23 ماي الجاري.واضافت ان الاختبارات الكتابية لمناظرة الباكالوريا المبرمجة في دورتها الرئيسية (خلال الفترة من 03 الى 10 جوان) تقدم لها 8895 تلميذا وتلميذة من بينهم 7462 مترشحا عن المعاهد العمومية و1072 مترشحا عن المعاهد الخاصة و361 مترشحا بصفة فردية وقد تمت تهيئة 27 مركز إختبار كتابي وسيتولى الاشراف على المراقبة 2989 أستاذا على ان يكون موعد صدور نتيجة الاختبارات الكتابية يوم 23 جوان، واشارت الى انه من بين المترشحين لهذه الاختبارات الكتابية 3 اشخاص مودعين بإحدى المؤسسات السجنية.وستكون دورة المراقبة للاختبارات الكتابية خلال الفترة المتراوحة بين 29 جوان و2 جويلية على ان تصدر النتائج النهائية للدورة يوم 11 جويلية.وبالنسبة للاختبارات المبرمجة لمناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني " النوفيام" فستكون ايام 18 و19 و20 جوان وقد تقدم لها 1510 مترشحين وتمت تهيئة 9 مراكز اختبار كتابية لهم، وسيتولى 264 مربيا عملية المراقبة على ان يكون موعد صدور النتائج يوم 6 جويلية، علما وان الدورة ستشهد هذه السنة تقدم تلميذة من ذوي الاعاقة تدرس باعدادية شارع بورقيبة ببنزرت المدينة لاجتياز الاختبارات بطريقة "البراي" حيث سيتم تهيئة مركز خاص لها بالتنسيق مع جميع الهياكل ذات العلاقة .وبالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية المبرمجة ايام 22 و23 و24 جوان فترشح لها 3036 تلميذا وتلميذة وتمت تهيئة 15 ركز إختبار لهم، وسيتولى 528 مربيا عملية الاشراف على المراقبة على ان تصدر نتائج المناظرة يوم 10 جويلية.ولاحظت المندوبة الجهوية للتربية ان ولاية بنزرت ستحتضن أيضا هذه السنة (يوم الاحد المقبل 17 ماي) مناظرة الكاباس وذلك بمراكز معهد فرحات حشاد ببنزرت واعداديتي الهادي شاكر وبوقطفة ببنزرت وقد ترشح لها 2481 شخصا سيجتازون الاختبارات بمعدل حصة أولى من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا وحصة ثانية من الساعة منتصف النهار الى الساعة الواحدة ظهرا .كما سيجتاز 231 طالبا وطالبة من المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بجرزونة المناظرة الوطنية للدخول الى مراحل تكوين المهندسين يوم 9 جوان، وذلك في شعب البيولوجيا جيولوجيا والرياضيات فيزياء و الفيزياء كيمياء.