جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية تفتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تكوين متخصص لتثمين النفايات العضوية الفندقية وتوظيفها في تغذية حيوانات الضيعة

أعلنت جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية عن فتح باب الترشح لفائدة الفلاحين والفلاحات الشبان (من 18 إلى 40 سنة) من ولايات سوسة والمهدية والمنستير، للمشاركة في برنامج تكوين متخصص لتثمين النفايات العضوية الفندقية وتوظيفها في تغذية حيوانات الضيعة وإنتاج السماد العضوي.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز أساليب الفلاحة المستدامة وتحسين مردودية الإستغلالات الفلاحية والحد من كلفة الإنتاج، في إطار نموذج فلاحي دائري وصديق للبيئة.ويندرج هذا التكوين، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، في إطار مشروع "الضيعة ذات الإقتصاد الدائري – من نفايات النزل إلى فلاحة مستدامة".وحدد آخر أجل لقبول الترشحات، وفق نفس المصدر، قبل يوم 20 ماي 2026.