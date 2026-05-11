وزير البيئة: اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان خلال المخطط التنموي القادم

اكد وزير البيئة الحبيب عبيد بانه تم اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة (2026-2030)، مشيرا الى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية.واشار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة عمل اداها اليوم الثلاثاء الى ولاية القيروان، الى انه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عامي 2027 و2028 فور المصادقة النهائية على المخطط.واضاف ان انجاز محطة التطهير بمعتمدية منزل المهيري، بنحو نحو 80 بالمائة مشيرا الى انه من المنتظر أن تنطلق الأشغال الفعلية للمحطة وتدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان المقبل.ويشمل المشروع قرابة 14 ألف ساكن بقدرة معالجة يومية تصل الى 2000 متر مكعب من المياه، لتبدأ بعدها مراحل الربط الفردي والتجارب الفنية.وعلى مستوى البنية الأساسية للربط، يتواصل تنفيذ مشروع مد 43 كيلومترا من القنوات بتكلفة 20 مليون دينار لربط قرابة 2300 مسكن بشبكة التطهير.واضاف الوزير ان المحطة،التي تناهز كلفتها الجملية 27 مليون دينار، تعتمد تقنية "المعالجة الثلاثية" لإنتاج مياه ذات جودة عالية مما يمثل حلا استراتيجيا لمواجهة الشح المائي بالمنطقة، مؤكدا في هذا الاطار وجود تنسيق مع وزارة الفلاحة لتثمين المياه المعالجة في المحطة واستعمالها في ري أشجار الزيتون وإنتاج الأعلاف.وفي سياق متصل، كشف الوزير عن 10 مشاريع في مجال التطهير بصدد الإنجاز في عدة مناطق مثل الباطن بمعتمدية القيروان الشمالية والدلوسي والعلم بمعتمدية السبيخة وغيرها، بالإضافة إلى تهيئة محطة القيروان واعداد دراسة خاصة بالمنطقة الصناعية بالقيروان لربطها بمحطة تطهير خاصة بها.وإلى جانب مشاريع التطهير، اكد ان الوزارة تركز على الجانب الجمالي والحضري عبر إنشاء مساحات خضراء مندمجة في منطقتي سيدي عرفة والمنشية في مدينة القيروان مشيرا الى انه سيتم في سيدي عرفة إنشاء حديقة بجانب السوق المركزي الجديد، مرجحا الإعلان عن انطلاق الأشغال رسميا بمناسبة العيد الوطني للشجرة لسنة 2026.اما بالنسبة للمنتزه الحضري بالمنشية، فأوضح الوزير أنه تقرر تبسيط الدراسات الفنية لخفض تكاليفه التي كانت تقدر سابقا بـين 7 و 8 ملايين دينار لافتا الى ان هذا التوجه يهدف إلى تكييف المشروع مع الاعتمادات المالية المتوفرة حاليا مما يضمن البدء في التنفيذ الفعلي وتوفير متنفس طبيعي للأهالي في أقرب الآجال.وتجدر الإشارة الى ان مشروع محطة التطهير بمنزل المهيري ممول من البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدولة التونسية.و استغرقت مرحلة دراسات المشروع 4 أشهر، بينما حُددت مدة الأشغال بـ 16 شهرا بعد ان انطلقت بدأت في مطلع مارس 2025 .وتليها في مرحلة ما بعد الإنجاز فترة تجريبية لمدة شهرين، ثم فترة مراقبة وصيانة لمدة 12 شهرا تحت مسؤولية المقاول للتأكد من كفاءة الأداء.يشار الى ان وزير البيئة أشرف خلال هذه الزيارة على اشغال مجلس جهوي للبيئة بولاية القيروان تم خلاله التطرق الى الوضع البيئي بالجهة وإلى جملة من المشاريع البيئية المبرمجة.