الرابطة الثانية: أمل حمام سوسة يعود إلى الرابطة الأولى بعد تعادله مع نادي حمام الأنف
ضمن أمل حمام سوسة عودته إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب تعادله اليوم الاثنين خارج قواعده مع نادي حمام الأنف بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الختامية للمجموعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وبادر فريق أمل حمام سوسة بافتتاح التسجيل عبر اللاعب نور ماني في الدقيقة 28، قبل أن يدرك نادي حمام الأنف التعادل بواسطة يوسف المصراطي من ركلة جزاء في الوقت البديل للشوط الأول (45+2).
وأنهى فريق أمل حمام سوسة الموسم في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 51 نقطة، متفوقا بأفضلية المواجهات المباشرة على كل من نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين اللذين أنهيا الموسم بنفس الرصيد.
ويعود فريق أمل حمام سوسة بذلك إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ثلاث سنوات من مغادرته قسم النخبة سنة 2023.
في المقابل، سيخوض كل من نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين مباريات ملحق الصعود “الباراج” من أجل التنافس على بطاقة الصعود الثالثة إلى الرابطة الأولى.
وينص نظام الصعود على صعود متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى، فيما يتبارى صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة في مباريات فاصلة، حيث يستضيف ثاني المجموعة الأولى ثالث المجموعة الثانية، بينما يستقبل ثاني المجموعة الثانية ثالث المجموعة الأولى، قبل إقامة مباراة فاصلة نهائية على ملعب محايد بين الفائزين لتحديد صاحب بطاقة الصعود الأخيرة.
وفي أسفل الترتيب، نزل كل من اتحاد بوسالم والملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة إلى رابطة الهواة مستوى أول.
نتائج الجولة
الاثنين 11 ماي 2026* سبورتينغ بن عروس 6 – 0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
* نادي حمام الأنف 1 – 1 أمل حمام سوسة
* اتحاد بوسالم 2 – 2 جمعية مقرين الرياضية
* هلال مساكن 2 – 4 هلال الشابة
* مكارم المهدية 1 – 3 نادي محيط قرقنة
* بعث بوحجلة 0 – 1 اتحاد تطاوين
* سكك الحديد الصفاقسي 2 – 1 كوكب عقارب
الترتيب النهائي| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| أمل حمام سوسة | 51 | 26 |
| نادي حمام الأنف | 51 | 26 |
| اتحاد تطاوين | 51 | 26 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 46 | 26 |
| سبورتينغ بن عروس | 34 | 26 |
| نادي محيط قرقنة | 34 | 26 |
| هلال الشابة | 33 | 26 |
| هلال مساكن | 31 | 26 |
| بعث بوحجلة | 30 | 26 |
| جمعية مقرين الرياضية | 30 | 26 |
| مكارم المهدية | 28 | 26 |
| كوكب عقارب | 28 | 26 |
| اتحاد بوسالم | 25 | 26 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 17 | 26 |
