مشروع ميزانية سنة 2027 أبرز محاور جلسة عمل لهيئة الانتخابات

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 23:15
      
مثل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027، والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 2025 ، أبرز محاور جلسة العمل التي عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم الإثنين بمقر الهيئة، مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعـة لها، بحضور أعضاء مجلس الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة، ضرورة أن تكون البرامج المدرجـة في مشروع ميزانيـة الهيئـة لسنة 2027 متناسقـة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة، من خلال الاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمـة المضافة، خاصة وأن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية سنة 2027 وانتخابات بلدية، وذلك حتى يتسنى عرض مشروع الميزانيـة على مصادقة مجلس الهيئة، وإرساله إلى الأطراف المعنية في الآجال المحددة.

