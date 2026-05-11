Babnet

وزارة التعليم العالي: 11 ماي الجاري آخرأجل لتعمير استمارة الترشح للجائزة الوطنية لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 2025

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 20:33
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تم تحديد يوم 11 ماي الجاري كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الالكترونية لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 2025 ويوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لإرسال النسخة الرقمية من الملف على البريد الالكتروني prix.recherche.tunisie@gmail.com .

وتُسند الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا للمخابر الذين يتميزون بإشعاع وإنتاج وإبداعات علمية وابتكارات تكنولوجية وانفتاح على المحيط في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتكنولوجيات البيئة المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا المتعلقة بالخصوص بالصحة، والفلاحة والبيئة والصناعة.


وتستند لجنة تقييم الترشحات لنيل الجائزة إلى جملة من المعايير في ترتيب الترشحات للأعمال المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 . وتدرس اللجنة الجوانب التنظيمية للمخبر ومدى اعتماده للحوكمة وفرق وبرامج البحث والموارد المالية.


كما تركز اللجنة على معيار الإنتاج والإشعاع العلمي للمختبر من حيث المنشورات المفهرسة بقاعدتي البيانات البيبلومترية ScopusوScience of Web والمرتبطة بنشاط المخبر إضافة إلى التكوين من خلال البحث (طلبة دكتوراه، تأهيل جامعي، ماجستير بحث) والابتكار وتجديد المخابر من حيث البراءات المسجلة أو المستغلة وطنيا أو دوليا ومدى مساهمتها في إحداث مؤسسات صناعية مجددة وابتكار منتوج أو أسلوب جديد.

وتعتمد اللجنة معيار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من حيث إنجاز مشاريع بحث وتجديد (VRR-PRF-PRC-PR2I..) أومشاريع شراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات العمومية والخاصة في إطار أنشطة المخبر وأطروحات الدكتوراه المنجزة مع شريك اقتصادي أو اجتماعي (Mobidoc..) ومشاركة المخبر في نشر الثقافة العلمية.

وتتمثل أحد معايير الاختيار أيضا في مدى إشعاع المخبر دوليا، من حيث إنجاز مشاريع بحث وتطوير في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف وتنظيم تظاهرات علمية دولية وإنجاز مهام خبرات دولية وعدد الجوائز العلمية الدولية المتحصل عليها.

الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
