Babnet

معهد تونس للترجمة يصدر مجلة علمية نصف سنوية متعددة اللغات للأطفال

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 19:31
      
في بادرة أولى من نوعها، أصدر معهد تونس للترجمة مجلة علمية نصف سنوية متعددة اللغات موجهة للأطفال تحمل عنوان "أوميقاف". وكانت هذه المجلة من بين الإصدارات التي عرضها المعهد في جناحه بمعرض تونس دولي للكتاب في دورته الأربعين (23 أفريل إلى 3 ماي 2026).

هذه المجلة التي تقدم محتوى تعليميا للأطفال، تصدر بثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانقليزية مع تعليم بعض المصطلحات باللغة الروسية بصفتها اللغة الضيف لهذا العدد. وتتوجه إلى ثلاث فئات عمرية ضمن ثلاثة مستويات، المستوى الأول يهتم بالأطفال من 6 إلى 8 سنوات، والمستوى الثاني من 9 إلى 12 سنة والمستوى الثالث من 13 إلى 15 سنة.


ولجذب الأطفال للاطلاع على محتوى المجلة، تم تقديمه في شكل رحلة في عالم المعرفة تجمع شخصيتين وهما الفتاة "أومي" والطفل "قاف" الذين تم جمع اسميهما لتشكيل عنوان المجلة "أوميقاف".
وساهم في تأثيث محتوى هذه المجلة مجموعة من الأساتذة من مختلف الاختصاصات، في اللغة الفرنسية كل من سيرين كوني ومنى دجبي، وفي اللغة الأنقليزية كل من أمل مريصة وعائدة صديق ومروى قنوني وهيفاء الهازل، وفي اللغة العربية كل من فاطمة الرصاع ونسرين غوفة، فضلا عن أستاذة التعليم العالي في الفنون مفيدة غضبان.

ويشرف على إنتاج محتوى هذه الدورية هيئة تحرير يرأسها مدير عام معهد تونس للترجمة توفيق قريرة، بالإضافة إلى ستة أعضاء من اختصاصات لغوية مختلفة، وأُنجزت المجلة بتصميم من رانية الغول التي صممت أيضا الرسوم الرقمية للدورية.
وقد ورد هذا العدد الأول في 116 صفحة، تطرقت إلى مجموعة من المواضيع العلمية بطريقة مبسطة وطريفة تراوح بين التخييل والواقع من خلال شخصيات متعددة، مع مراعاة مستوى كل فئة عمرية، ومن بين هذه المواضيع سرعة الضوء، والوزن والجاذبية وحياة الحيوان والنبات، وتعلم الحساب من خلال قصص أبطالها الأرقام، وقصص حول الفضاء والكواكب والبراكين والشهب والصدأ.
ويمكن اقتناء هذه المجلة التي يبلغ ثمنها 20 دينارا، من مكتبة لسان الألسن بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مع تخفيض دائم بنسبة عشرين بالمائة، وبمكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، على أمل أن تصل إلى الأطفال في مختلف ولايات الجمهورية من خلال شبكة المكتبات العمومية في حال اقتنائها من قبل المصالح المعنية داخل وزارة الشؤون الثقافية .
خ س
