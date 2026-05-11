انطلاق التسجيل عن بعد للإلتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل عن بعد، لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الإلتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 ماي الجاري.ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل، إلى دخول موقعها الرسمي (www.defense.tn) وإتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني.وأضافت أنّه لمزيد الإرشادات، يمكن الإتصال بمكتب الإستقبال الإدارة العامة للأفراد والتكوين بتونس مباشرة على الأرقام التالية 71574242 / 71572221