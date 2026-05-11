الرابطة المحترفة الاولى - باديس بن صالح يدير لقاء شبيبة العمران ومستقبل المرسى

اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الاثنين ان الحكم باديس بن صالح سيدير مباراة شبيبة العمران ومستقبل المرسى المقررة الثلاثاء بملعب الشاذلي زويتن (س 16) لحساب الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيساعد بن صالح في ادارة هذه المباراة منذر سعد وعزيز قعيد فيما ستكون درصاف القنواطي حكمة الفار.