JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:28 Tunis

الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fb76d5724dc8.42156722_ljmopnhgefkiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 17:17 قراءة: 1 د, 12 ث
      
استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026 ، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة ، وفق ما أفاد به ، اليوم الإثنين، مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويستند الطعن ، وفق المصدر ذاته ، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.


كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستئنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.


وأكد المصدر القضائي، أنه في إطار الحق المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامة المبلغة قراراتها إليه فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الاعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329094

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-17
29°-16
28°-16
27°-14
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>