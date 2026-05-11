JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:28 Tunis

سفير تونس لدى طوكيو يلتقي مدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a01f9172ab914.92922974_hjoikmenlpgqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 16:34 قراءة: 0 د, 46 ث
      
التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفرة، اليوم الإثنين، مرشّح اليابان لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى "ياموشي يوشيميتسو".

ومثل اللقاء، مناسبة لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجالات تعزيز القدرات والتكوين المرتبط بمجالات اختصاص هذا المعهد الأممي.


يشار إلى أن معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى، مقره في اليابان، وتأسس سنة 1962 بموجب اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة اليابان، ويعد جزءا من شبكة معاهد المنتظم الأممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.


ويهدف هذا المعهد، إلى دعم التنمية السليمة لنظم العدالة الجنائية وتبادل التعاون في هذا الاختصاص، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدة الموظفين والمختصين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الى جانب إجراء بحوث ودراسات في هذا الاتجاه، وعقد ندوات خارج اليابان بالتعاون مع حكومات الدول المشاركة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329093

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-17
29°-16
28°-16
27°-14
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>