سفير تونس لدى طوكيو يلتقي مدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى

التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفرة، اليوم الإثنين، مرشّح اليابان لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى "ياموشي يوشيميتسو".ومثل اللقاء، مناسبة لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجالات تعزيز القدرات والتكوين المرتبط بمجالات اختصاص هذا المعهد الأممي.يشار إلى أن معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى، مقره في اليابان، وتأسس سنة 1962 بموجب اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة اليابان، ويعد جزءا من شبكة معاهد المنتظم الأممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.ويهدف هذا المعهد، إلى دعم التنمية السليمة لنظم العدالة الجنائية وتبادل التعاون في هذا الاختصاص، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدة الموظفين والمختصين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الى جانب إجراء بحوث ودراسات في هذا الاتجاه، وعقد ندوات خارج اليابان بالتعاون مع حكومات الدول المشاركة.