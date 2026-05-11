Babnet

الدورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تنظر في ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون في الرفق بالحيوان

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 18:06
      
تنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري، الدورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس، وسيتم بالمناسبة النظر في طلب ترشح، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان.

وفي هذا السياق، دعت تونس إلى تعبئة وتضامن الوفود الإفريقية لدعم هذا الترشح، الذي سيعرض للمصادقة خلال الدورة العامة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف جعل هذا المركز رافعة للتعاون العلمي والتنمية على مستوى القارة الإفريقية.


وسبق أن سجل ممثل تونس لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا، تقديم الترشح الرسمي للمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان.


ويندرج هذا الترشح في إطار توجه يعكس طموحا افريقيا مشتركا يهدف إلى إرساء قطب مرجعي قاري قادر على الاستجابة للتحديات الخاصة بالمنطقة لاسيما في ما يتعلق بالتحكم في أعداد الكلاب وتحسين ظروف نقل الحيوانات.

ويستند هذا المشروع إلى الخبرة العلمية والبحثية التي تتمتع بها، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، بما من شأنه دعم الاستقلالية التقنية لإفريقيا وتعزيز اعتماد مقاربة "الصحة الواحدة".
