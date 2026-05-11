Babnet

الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش من 14 الى 17 ماي 2026 بحاجب العيون

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 14:50
      
تحتضن، مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش، وذلك من 14 الى 17 ماي الجاري، في تظاهرة تجمع بين البعد الاقتصادي والثقافي والتنموي بالجهة.

ويهدف المهرجان إلى إبراز ديناميكية الاستثمار في قطاع المشمش، من خلال تسليط الضوء على مبادرات الشباب والشركات الأهلية في تثمين هذا المنتوج المحلي إلى جانب التعريف بالمشهد التراثي للمنطقة عبر الكرنفال الشعبي وعروض الفروسية والبارود التي تعكس خصوصيات الجهة.


كما تسلط هذه التظاهرة الضوء على مقومات السياحة البديلة بحاجب العيون من خلال جولات ميدانية تبرز تنوع المشاهد الطبيعية وتوثق مشاهد فريدة تجمع بين الطبيعة والإنسان.


وتساهم مدينة حاجب العيون بنسبة تصل إلى 40 بالمائة من المنتوج الوطني للمشمش، في بعض المواسم، وتنتج أنواعا ذات جودة عالية.

ويرافق موسم المشمش في حاجب العيون فترة نشاط مكثف، تساهم في التنمية المحلية والتعريف بالموروث الثقافي للمنطقة.
