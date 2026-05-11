توزر: الإدارة الجهوية للتجهيز تتدخل بإزاحة الرمال في عدة طرقات

تتدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر بشكل متواصل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية، لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات، وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت النصيبي.وأوضح المصدر نفسه لصحفية "وات" أن الإدارة تسخّر جميع آلياتها من معدات وعملة طيلة هذه الفترة وإلى أواخر شهر جوان للغرض، مبينا أنّ التدخلات تتركّز بالأماكن الأكثر تضرّرا من هبوب الرياح وخصوصا الطرقات والمسالك الرابطة بين معتمديتي نفطة وحزوة ومنها مسلك المزارة بحزوة وكذلك بمنطقة شاكمو من معتمدية حامة الجريد سواء بالمسلك المؤدي إلى هذه القرية أو المؤسسات العمومية في المنطقة.ويتم كذلك التدخل على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بمدخل الولاية من حامة الدريد إلى قنطرة القويفلة والجزء الرابط بين حامة الجريد وتوزر، وذلك بفعل تنامي ظاهرة التصحّر وتضرّر الطرقات من زحف الرمال بما فيها الطرقات المرقمة فضلا عن الطريق الوطنية رقم 16 باتجاه تمغزة، مبينا أن ما تقوم به هو في إطار العمل اليومي لتسهيل تنقل المواطنين وخاصة وصولهم إلى المناطق الفلاحية.