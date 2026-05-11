المنستير: انطلاق أولى رحلات حجيج الولاية باتجاه المدينة المنوّرة

انطلقت من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي اليوم الاثنين، أولى رحلات حجيج ولاية المنستير باتجاه المدينة المنوّرة لموسم الحجّ 1447هـ / 2026م.وعاين والي المنستير ميدانيا مختلف الخدمات المسداة لفائدة الحجّاج داخل المطار في ما يتعلّق بعمليات الاستقبال والإرشاد والمرافقة وتأمين الأمتعة والإحاطة الصحية والتنظيمية، إلى جانب تأمين إجراءات السفر والجوازات والديوانة، بما يضمن راحة الحجيج وسلاسة تنقّلهم.يذكر أنّ عدد حجيج ولاية المنستير لموسم الحج الحالي يبلغ 660 حاجا وحاجة، وتنطلق الدفعة الأولى منهم البالغ عددها 520 حاجا وحاجة الى البقاع المقدسة على متن رحلتين للخطوط الجوية التونسية الأولى اليوم باتجاه المدينة المنورة والثانية يوم 18 ماي باتجاه مدينة جدة.كما سيتوجه 45 حاجا يوم 13 ماي الى مدينة جدة و70 حاجا يوم 19 ماي على متن الخطوط السعودية رفقة عدد من حجيج الولايات المجاورة.