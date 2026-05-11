اللاعب التونسي علاء غرام يتوج مع نادي شاختار ببطولة اوكرانيا

توّج أمس الاحد المدافع التونسي علاء غرام بلقب بطولة اوكرانيا لكرة القدم مع فريقه شاختار دونيتسك.
وجاء تتويج شاختار عقب الانتصار برباعية نظيفة خارج القواعد على نادي بولتافا، في المباراة التي دخل خلالها غرام بديلا في الدقيقة 69، ليرتفع رصيد أبناء المدرب التركي آردا توران الى 66 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، متقدمين على نادي بوليسا زيتومير صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.


ويعدّ لقب بطولة الموسم الجاري هو اللقب الثاني لعلاء غرام في موسمه الثاني مع شاختار، اثر تتويجه خلال الموسم الفارط بلقب كأس اوكرانيا.
