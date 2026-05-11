إبراهيم بودربالة يؤكد لرئيس مجلس العموم الكندي حرص تونس على تطوير الشراكة الثنائية

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، رئيس مجلس العموم الكندي Francis Scarpaleggia، مرفوقا بوفد برلماني كندي وسفير كندا لدى تونس Alexandre Bilodeau، وذلك بحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس.وأكد بودربالة في مستهل اللقاء أهمية هذه الزيارة في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، وتعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية وتطوير العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي.وشدد رئيس البرلمان على حرص تونس على توطيد علاقاتها مع كندا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، داعيا إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، لاسيما في قطاعاتكما أبرز أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي، إلى جانب دعم برامج التبادل بين الجامعات ومراكز البحث، والتعاون في مجالات التكوين المهني ومساندة المبادرات الموجهة للشباب ورواد الأعمال.وقدم إبراهيم بودربالة عرضا حول صلاحيات البرلمان وفق دستور تونس 2022، مؤكدا استقلالية الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعملها في إطار من التناغم والتنسيق.وأشار إلى أن تونس راهنت منذ الاستقلال على بناء الإنسان من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والنقل، معتبرا أن البلاد واصلت مسارها الديمقراطي بعد ثورة 14 جانفي 2011 عبر مراحل مختلفة أفضت إلى اعتماد دستور جديد يهدف إلى عقلنة العمل السياسي وترسيخ البناء الديمقراطي.من جهته، عبر Francis Scarpaleggia عن اعتزازه بزيارة تونس، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، ومؤكدا رغبة كندا في تطوير الشراكة مع تونس في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار.كما نوه بما تزخر به تونس من كفاءات بشرية وموقع استراتيجي يربط بين الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، معتبرا أن ذلك يوفر أرضية ملائمة لإقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.وفي السياق ذاته، عبر النائب الكندي Yves Perron عن اهتمامه بالتعرف على التجربة الديمقراطية التونسية ونظام الحكم المعتمد في البلاد، فيما شدد النائب Lary Block على أهمية الحوار حول الحوكمة البرلمانية والشفافية والتشريعات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والرقمية والتحديات البيئية.كما أكد النائب Eric St Pierre أهمية مجموعات الصداقة البرلمانية في تعزيز التواصل بين البرلمانات وتبادل الخبرات، منوها بدور الجالية التونسية في كندا في دعم العلاقات الثنائية والتعريف بالكفاءات التونسية.بدوره، شدد سفير كندا بتونس Alexandre Bilodeau على التزام بلاده بمواصلة تطوير العلاقات مع تونس وتعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، عبر تكثيف المبادرات المشتركة وتشجيع الاستثمار والتبادل بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.