JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:44 Tunis

الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 13:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الثلاثاء 12 ماي 2026

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
الحكم: مالك ماشة


الملعب البلدي بالمكنين

سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة
الحكم: محمد علي الإمام

ملعب جلمة

نسر جلمة – الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد

ملعب القصرين

مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف
الحكم: سمير العونلي

ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – هلال الرديف
الحكم: حسني النايلي

ملعب بوشمة

أمل بوشمة – النادي القربي
الحكم: أمير الحرشاني

ملعب قفصة

قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: معتز الخليفي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329081

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-17
29°-16
28°-16
27°-14
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>