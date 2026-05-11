الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
الثلاثاء 12 ماي 2026
ملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية – جندوبة الرياضية
الحكم: مالك ماشة
الملعب البلدي بالمكنينسبورتينغ المكنين – جمعية أريانة
الحكم: محمد علي الإمام
ملعب جلمةنسر جلمة – الملعب القابسي
الحكم: حمزة جعيد
ملعب القصرينمستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف
الحكم: سمير العونلي
ملعب ساقية الدايرتقدم ساقية الداير – هلال الرديف
الحكم: حسني النايلي
ملعب بوشمةأمل بوشمة – النادي القربي
الحكم: أمير الحرشاني
ملعب قفصةقوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: معتز الخليفي
