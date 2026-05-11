الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية

الثلاثاء 12 ماي 2026





أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافساتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.القلعة الرياضية – جندوبة الرياضيةالحكم: مالك ماشةسبورتينغ المكنين – جمعية أريانةالحكم: محمد علي الإمامنسر جلمة – الملعب القابسيالحكم: حمزة جعيدمستقبل القصرين – اتحاد قصور السافالحكم: سمير العونليتقدم ساقية الداير – هلال الرديفالحكم: حسني النايليأمل بوشمة – النادي القربيالحكم: أمير الحرشانيقوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيدالحكم: معتز الخليفي