المؤتمر العلمي الدولي حول "التحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية..آفاق جديدة للابتكار والمعرفة " من 13 الى 15 جويلية 2026 بمدينة الحمامات

تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر العلمي الدولي حول " التحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية...آفاق جديدة للابتكار والمعرفة " من 13 إلى 15 جويلية المقبلويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية التي تشهدها تونس سنة 2026 لمناقشة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.ويشارك في هذا المؤتمر ثلة من الباحثين والأساتذة والطلبة والمهتمين والفاعلين في المجال الرقمي لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجالكما يهدف الى استعراض الدراسات الحديثة حول تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على العلوم الطبيعية والتطبيقية واستكشاف آفاق التحول الرقمي في المجالات العلميةوسيتم، خلال المؤتمر التطرق الى جملة من المحاور المتصلة بالتحول الرقمي وتطبيقاته في العلوم الدقيقة على غرار الرياضيات والفيزياء والكيمياء مع التركيز على آفاق الابتكار والمعرفةالتحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية هو دمج التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء) في عمليات البحث والتصميم والإنتاج.التحول الرقمي (Digital Transformation هو عملية استراتيجية شاملة تتبنى فيها المؤسسات والقطاعات العلمية تقنيات رقمية حديثة لإعادة تشكيل نماذج العمل والعمليات التشغيلية وتقديم القيم بهدف تعزيز الكفاءة وسرعة الأداء وتقليل الأخطاء البشرية