Babnet

المؤتمر العلمي الدولي حول "التحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية..آفاق جديدة للابتكار والمعرفة " من 13 الى 15 جويلية 2026 بمدينة الحمامات

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 15:23
      
تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر العلمي الدولي حول " التحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية...آفاق جديدة للابتكار والمعرفة " من 13 إلى 15 جويلية المقبل

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية التي تشهدها تونس سنة 2026 لمناقشة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.


ويشارك في هذا المؤتمر ثلة من الباحثين والأساتذة والطلبة والمهتمين والفاعلين في المجال الرقمي لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال


كما يهدف الى استعراض الدراسات الحديثة حول تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على العلوم الطبيعية والتطبيقية واستكشاف آفاق التحول الرقمي في المجالات العلمية

وسيتم، خلال المؤتمر التطرق الى جملة من المحاور المتصلة بالتحول الرقمي وتطبيقاته في العلوم الدقيقة على غرار الرياضيات والفيزياء والكيمياء مع التركيز على آفاق الابتكار والمعرفة

التحول الرقمي في العلوم الدقيقة والتطبيقية هو دمج التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء) في عمليات البحث والتصميم والإنتاج.

التحول الرقمي (Digital Transformation هو عملية استراتيجية شاملة تتبنى فيها المؤسسات والقطاعات العلمية تقنيات رقمية حديثة لإعادة تشكيل نماذج العمل والعمليات التشغيلية وتقديم القيم بهدف تعزيز الكفاءة وسرعة الأداء وتقليل الأخطاء البشرية
