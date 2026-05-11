JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:44 Tunis

منتدى البلديات يناقش سبل التصرف المندمج في مقاومة البعوض بالبلديات التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f884386ab8c72.98907424_miqonefjphglk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 14:17 قراءة: 1 د, 36 ث
      
ـ تحتضن الحلقة الحوارية عدد 34 من "منتدى البلديات التي تنظمه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية"، يوم الخميس 14 ماي 2026 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، نقاشا حول سبل تطوير التصرف المندمج في مقاومة البعوض بالبلديات التونسية، وذلك في ظل التحديات الصحية والبيئية المتزايدة المرتبطة بانتشار هذه الحشرة خلال فصل الصيف.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة، التي تحمل عنوان "نحو تصرف مندمج في مشكل البعوض بالبلديات التونسية: التحديات، الممارسات العملية والآفاق"، في وقت تشهد فيه عدة مناطق من البلاد تزايدا في انتشار البعوض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعدد بؤر المياه الراكدة، وسط تفاوت واضح في إمكانيات البلديات ونجاعة تدخلاتها وفق الجامعة.


ويؤكد منظمو التظاهرة أن تونس تضم حوالي 43 نوعا من البعوض موزعة على خمسة أجناس، يمثل عدد منها تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، وهو ما دفع السلطات التونسية، منذ سنة 2024، إلى تعزيز منظومة مكافحة البعوض ضمن برنامج وطني يعتمد مقاربة "صحة واحدة”"(One Health)، القائمة على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وخاصة البلديات.


غير أن واقع التدخلات البلدية يظل متفاوتا، وفق ما جاء في ورقة تقديمية للحلقة الحوارية، حيث تتوفر بعض البلديات على مصالح فنية وتجهيزات وميزانيات مخصصة لمقاومة البعوض، في حين تعاني بلديات أخرى، خاصة محدودة الموارد، من نقص في الإمكانيات البشرية واللوجستية، ما يحدّ من قدرتها على تنظيم حملات منتظمة وفعالة.

كما تختلف المقاربات المعتمدة بين البلديات، إذ تقتصر بعض التدخلات على الرش الدوري للمبيدات دون تشخيص دقيق للأنواع المستهدفة أو لبؤر تكاثر اليرقات، بينما تحاول بلديات أخرى اعتماد إجراءات وقائية تشمل تنظيف القنوات وتغطية الخزانات وتنظيم حملات توعية، غير أن هذه الجهود تبقى غالبًا ظرفية في غياب استراتيجية مستدامة.

وسيتناول المشاركون في الحلقة عدة محاور، من بينها تقديم تشخيص محيّن لأنواع البعوض والمخاطر الصحية المرتبطة بها في تونس، وعرض ركائز التصرف المندمج وأبرز الممارسات القابلة للتطبيق في السياقين الحضري وشبه الحضري، إضافة إلى مناقشة ما تحقق في هذا المجال والنقائص المطروحة وآفاق تطوير التدخلات البلدية.

كما سيتم خلال اللقاء عرض تجربتي بلديتي تونس والمروج في مقاومة البعوض، مع العمل على صياغة توصيات عملية يمكن اعتمادها من قبل مختلف البلديات التونسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329078

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-17
29°-16
28°-16
27°-14
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>