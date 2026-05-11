منتدى البلديات يناقش سبل التصرف المندمج في مقاومة البعوض بالبلديات التونسية

ـ تحتضن الحلقة الحوارية عدد 34 من "منتدى البلديات التي تنظمه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية"، يوم الخميس 14 ماي 2026 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، نقاشا حول سبل تطوير التصرف المندمج في مقاومة البعوض بالبلديات التونسية، وذلك في ظل التحديات الصحية والبيئية المتزايدة المرتبطة بانتشار هذه الحشرة خلال فصل الصيف.ويأتي تنظيم هذه الحلقة، التي تحمل عنوان "نحو تصرف مندمج في مشكل البعوض بالبلديات التونسية: التحديات، الممارسات العملية والآفاق"، في وقت تشهد فيه عدة مناطق من البلاد تزايدا في انتشار البعوض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعدد بؤر المياه الراكدة، وسط تفاوت واضح في إمكانيات البلديات ونجاعة تدخلاتها وفق الجامعة.ويؤكد منظمو التظاهرة أن تونس تضم حوالي 43 نوعا من البعوض موزعة على خمسة أجناس، يمثل عدد منها تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، وهو ما دفع السلطات التونسية، منذ سنة 2024، إلى تعزيز منظومة مكافحة البعوض ضمن برنامج وطني يعتمد مقاربة "صحة واحدة”"(One Health)، القائمة على التنسيق بين مختلف المتدخلين، وخاصة البلديات.غير أن واقع التدخلات البلدية يظل متفاوتا، وفق ما جاء في ورقة تقديمية للحلقة الحوارية، حيث تتوفر بعض البلديات على مصالح فنية وتجهيزات وميزانيات مخصصة لمقاومة البعوض، في حين تعاني بلديات أخرى، خاصة محدودة الموارد، من نقص في الإمكانيات البشرية واللوجستية، ما يحدّ من قدرتها على تنظيم حملات منتظمة وفعالة.كما تختلف المقاربات المعتمدة بين البلديات، إذ تقتصر بعض التدخلات على الرش الدوري للمبيدات دون تشخيص دقيق للأنواع المستهدفة أو لبؤر تكاثر اليرقات، بينما تحاول بلديات أخرى اعتماد إجراءات وقائية تشمل تنظيف القنوات وتغطية الخزانات وتنظيم حملات توعية، غير أن هذه الجهود تبقى غالبًا ظرفية في غياب استراتيجية مستدامة.وسيتناول المشاركون في الحلقة عدة محاور، من بينها تقديم تشخيص محيّن لأنواع البعوض والمخاطر الصحية المرتبطة بها في تونس، وعرض ركائز التصرف المندمج وأبرز الممارسات القابلة للتطبيق في السياقين الحضري وشبه الحضري، إضافة إلى مناقشة ما تحقق في هذا المجال والنقائص المطروحة وآفاق تطوير التدخلات البلدية.كما سيتم خلال اللقاء عرض تجربتي بلديتي تونس والمروج في مقاومة البعوض، مع العمل على صياغة توصيات عملية يمكن اعتمادها من قبل مختلف البلديات التونسية.