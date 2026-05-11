Babnet

قبلي: الانطلاق في الاعداد لحماية صابة التمور من افة عنكبوت الغبار

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 16:46
      
انطلقت المصالح المتدخلة في منظومة انتاج التمور من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المهني المشترك للتمور بولاية قبلي، في الاعداد لانجاح التدخلات الرامية لحماية الصابة من الافات وخاصة منها افة عنكبوت الغبار المعروفة ب"بوفروة"، وذلك عبر التزود المبكر بمادة الكبريت المائي ووضعها على ذمة الفلاحين، وفق ما أفاد به رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية إبراهيم الجلولي صحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته انه تم مع موفى الأسبوع المنقضي عقد جلسة بمقر المندوبية حول إنجاح موسم التمور 2025 – 2026 ، تم خلالها التطرق الى محور التزود بمادة الكبريت المائي المعروفة ب"البخارة" لاجراء المكافحة الوقائية لافة عنكبوت الغبار، مشيرا الى توفر 60 طنا من هذه المادة حاليا بالجهة على ان يتم التزود بكميات إضافية في صورة اقتضت الضرورة.

كما لفت الى ان استعمال مادة البخارة في المداواة الوقائية لعراجين التمور يندرج في اطار تطبيق البروتوكول الذي وضعته وزارة الفلاحة للتصدي لعنكبوت الغبار، داعيا الفلاحين الراغبين في التزود بهذه المادة المدعمة تقديم مطالب في الغرض عبر تعمير النماذج الموجودة لدى خلايا الارشاد الفلاحي بمختلف معتمديات الولاية خلال الفترة الممتدة من 7 ماي الى 30 جوان القادم
وأوضح الجلولي بان التزود بمادة البخارة متاح عن طريق الهياكل المهنية الفلاحية بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري إضافة الى الشركات الاهلية التي تنشط في القطاع الفلاحي، كما يمكن للفلاح غير المنخرط في هيكل مهني ان يتقدم بمطلب مباشر للانتفاع بالبخارة، مشيرا الى ان المنشور الصادر عن وزير الفلاحة في 8 افريل 2026 نص على ان الانتفاع بمساعدة اقتناء مادة الكبريت المائي يقتضي ان تكون الوضعية الجبائية لصاحب المطلب مسواة سواء كان فلاحا او هيكلا مهنيا.
وذكر بان سعر مادة الكبريت المائي لسنة 2026 قد حدد بـ 220 مليما للهياكل المهنية و2500 مليم بالنسبة للفلاحين و6900 مليم بالنسبة للشركات والمصدرين، وذلك في ما يتعلق بتعليب سعة 1 كلغ، في حين حدد تعليب سعة 5 كلغ بـ 2100 مليم للهياكل المهنية و2400 مليم بالنسبة للفلاحين و6800 مليم للشركات والمصدرين، داعيا كافة المنتجين والمصدرين الى الإسراع بالتزود بحاجياتهم من هذه المادة لحسن تطبيق البروتوكول الصحي لمقاومة افة عنكبوت الغبار.
