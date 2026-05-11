الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة تنظم تربصا تدريبيا لفائدة السباحين المنقذين استعدادا للموسم الصيفي

قامت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة، في إطار الاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي، بتنظيم تربص تدريبي مكثف لفائدة السباحين المنقذين العاملين على الشواطئ، بهدف تعزيز الجاهزية والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية.وشمل التربص، الذي يندرج ضمن برنامج التكوين والتأهيل الدوري، تدريبات ميدانية في مجالي السباحة والإنقاذ البحري إلى جانب التكوين في تقنيات التدخل السريع وانتشال المتضررين في المياه فضلا عن دعم كفاءات المشاركين في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والتدخل الطبي الأولي ، وذلك وفق ما نشره اليوم الاثنين المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك".كما تضمن التربص محورا خاصا بالتنسيق الميداني، بهدف تعزيز التواصل وتوحيد بروتوكولات العمل بين مختلف فرق الإنقاذ بما يضمن سرعة ونجاعة التدخلات خلال الموسم الصيفي.وأكدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة أن هذه التربصات تندرج في إطار الحرص على توفير أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية لتأمين سلامة المصطافين على الشواطئ.