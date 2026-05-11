JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:44 Tunis

الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة تنظم تربصا تدريبيا لفائدة السباحين المنقذين استعدادا للموسم الصيفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a01c08f59a538.45766362_kegnfoijqhlmp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قامت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة، في إطار الاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي، بتنظيم تربص تدريبي مكثف لفائدة السباحين المنقذين العاملين على الشواطئ، بهدف تعزيز الجاهزية والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية.

وشمل التربص، الذي يندرج ضمن برنامج التكوين والتأهيل الدوري، تدريبات ميدانية في مجالي السباحة والإنقاذ البحري إلى جانب التكوين في تقنيات التدخل السريع وانتشال المتضررين في المياه فضلا عن دعم كفاءات المشاركين في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والتدخل الطبي الأولي ، وذلك وفق ما نشره اليوم الاثنين المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك".


كما تضمن التربص محورا خاصا بالتنسيق الميداني، بهدف تعزيز التواصل وتوحيد بروتوكولات العمل بين مختلف فرق الإنقاذ بما يضمن سرعة ونجاعة التدخلات خلال الموسم الصيفي.


وأكدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة أن هذه التربصات تندرج في إطار الحرص على توفير أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية لتأمين سلامة المصطافين على الشواطئ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329075

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-17
29°-16
28°-16
27°-14
26°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>