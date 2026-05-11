كلية العلوم بتونس تحتضن ندوتين دوليتين حول ترميم التراث والمواد الأثرية

ينظم، مخبر الموارد المعدنية والبيئة بكلية العلوم بتونس، يوم 15 ماي الجاري، ندوتين علميتين دوليتين حول ترميم التراث والمواد الاثرية باستخدام تقنيات "الأركيومواد"و"الأركيومترية و"الجيومواد"، بمشاركة باحثتين من تونس وإيطاليا.وتتمثل الندوة العلمية الأولى في محاضرة بعنوان "الأصباغ المعدنية والألوان: دراسة شاملة للخزف والجداريات من خلال أمثلة من التراث العالمي"، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث التقنيات العلمية المستعملة في تحليل الأصباغ والخزف الأثري، على غرار الأشعة السينية الفلورية والتحليل بالأشعة تحت الحمراء، وهي أدوات تمكن من دراسة المواد الأثرية دون إتلافها.كما سيتم عرض تطبيقات عملية من مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي، لإبراز دور "الأركيومترية" الحديثة في تحديد مصادر المواد القديمة وفهم تقنيات التلوين والزخرفة عبر التاريخ، بما يدعم جهود حفظ التراث وترميمه.أما الندوة الثانية، فتشهد تقديم محاضرة بعنوان "تدهور الحجر: من التحليل إلى المعالجة"، تتناول تشخيص أمراض الحجر وطرق معالجتها، مع استعراض أبرز التقنيات الحديثة المعتمدة في تشخيص تدهور الأحجار بالمعالم التاريخية، من بينها الموجات فوق الصوتية والمجهر الإلكتروني الماسح وقياس المسامية والتحليل الأيوني للأملاح المتسببة في تلف الحجارة.كما ستستعرض الندوة أحدث الحلول العلمية المستعملة في ترميم المعالم الأثرية التونسية، مع إبراز أهمية الربط بين التحاليل المخبرية والتدخلات الميدانية، لضمان حماية التراث في ظل التغيرات المناخية والبيئية.يشار الى أن "الأركيومترية" هي علم يربط بين علم الآثار والعلوم التطبيقية، ويهدف إلى دراسة المواد الأثرية باستخدام تقنيات علمية حديثة من أجل فهم تاريخها وطريقة صنعها ومصدرها وحالتها الفيزيائية والكيميائية.أما "الأركيومواد" فهو مجال علمي يهتم بدراسة المواد المستعملة في القطع والمعالم الأثرية، من حيث تركيبها وخصائصها وطرق تصنيعها وتطورها عبر الزمن.ويشمل هذا الاختصاص دراسة مواد مختلفة، مثل الخزف والفخار والحجارة والرخام.وتعرف تقنية "الجيومواد"، بالمواد ذات الأصل الجيولوجي أو الأرضي أي المواد المستخرجة من الطبيعة والتي تتكون بفعل العمليات الجيولوجية، مثل الصخور والمعادن والتربة.