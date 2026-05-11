وزارة الفلاحة تحذر من انتشار مرض "الميلديو" بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 12:29
      
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنّه من المتوقّع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر ماي الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض "الميلديو" بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصّة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة.

ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخّل الآلي والفوري بالمداواة الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخّص بها في الغرض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاثنين.


كما أوصت الفلاحين بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المداواة كلّما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور مرض "الميلديو" مع مراعاة مدّة فاعلية المبيد المستعمل قبل إعادة المداواة.


ودعت الوزارة إلى احترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخّص لها ضدّ مرض "الميلديو"، حتى لا يكتسب الفطر المسبّب مناعة ضدّ إحداها الى جانب التأكّد من استعمال "بخّاخات" خاصّة بالمداواة الفطرية.

ولمزيد الإرشادات، دعت وزارة الفلاحة الى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
