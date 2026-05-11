JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:03 Tunis

رئيسة الحكومة تؤكد لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص تونس على تطوير الشراكة الاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a01bd431cace4.82096159_gjpehoflqkinm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 12:26 قراءة: 1 د, 9 ث
      
التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو، وذلك على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية “إفريقيا إلى الأمام” المنعقدة بـنيروبي، بحضور سفير تونس لدى كينيا أنور بن يوسف.

وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء تقدير تونس للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك للبرامج والمشاريع التنموية، سواء في القطاع العام أو الخاص، معربة عن تطلع تونس إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وخيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وشددت سارة الزعفراني الزنزري على أهمية دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفسفاط وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تثمين رأس المال البشري وتعزيز القطاعات الاجتماعية باعتبارها رافعة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.


كما أكدت أن تونس تعتمد مقاربة تقوم على تنويع شراكاتها الاستراتيجية الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والندية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة التونسية.

من جهتها، عبرت أوديل رونو-باسو عن ارتياحها لتقارب أولويات تونس التنموية مع مجالات تدخل البنك، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية.

وأشارت إلى أن من أبرز المشاريع المشتركة الحالية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ELMED”، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي.

كما أوضحت أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صادق خلال شهر فيفري 2026 على “استراتيجية تونس 2026-2031”، في إطار دعم الشراكة مع تونس ومواكبة أولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329072

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-17
29°-17
28°-17
26°-14
27°-16
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>