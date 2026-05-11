رئيسة الحكومة تؤكد لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص تونس على تطوير الشراكة الاقتصادية

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو، وذلك على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية “إفريقيا إلى الأمام” المنعقدة بـنيروبي، بحضور سفير تونس لدى كينيا أنور بن يوسف.وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء تقدير تونس للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك للبرامج والمشاريع التنموية، سواء في القطاع العام أو الخاص، معربة عن تطلع تونس إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وخيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وشددت سارة الزعفراني الزنزري على أهمية دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالاتوتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تثمين رأس المال البشري وتعزيز القطاعات الاجتماعية باعتبارها رافعة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.كما أكدت أن تونس تعتمد مقاربة تقوم على تنويع شراكاتها الاستراتيجية الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والندية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة التونسية.من جهتها، عبرت أوديل رونو-باسو عن ارتياحها لتقارب أولويات تونس التنموية مع مجالات تدخل البنك، خاصة في قطاعاتوأشارت إلى أن من أبرز المشاريع المشتركة الحالية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ELMED”، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي.كما أوضحت أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صادق خلال شهر فيفري 2026 على “استراتيجية تونس 2026-2031”، في إطار دعم الشراكة مع تونس ومواكبة أولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030.