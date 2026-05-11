جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الموسيقية

يعقد مجلس نواب الشعب،غدا الثلاثاء، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا.ويتضمن جدول الاعمال، وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم الاثنين، النظر في مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023).