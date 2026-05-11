تظاهرة فنية ثقافية تحتفي بجمال الخط العربي وأصالته يومي 16 و17 ماي 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس
ينظم الحي الوطني الرياضي، تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار " الخط العربي تراث حي وابداع متجدد " يومي 16 و17 ماي الجاري، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس
وتعد هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي تجمع التراث والابداع مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته
ويتضمن البرنامج ورشات في الاسعافات الاولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتي وحروفيات
يشار، الى أن فن الخط العربي في تونس هو مزيج عريق بين الأصالة والمغربية والأندلسية، يمثل ركيزة في الفن التشكيلي التونسي عبر خطوط القيروان والأندلس.
وقد تطور هذا الفن عبر القرون، ووصل إلى اعتماد خطوط " الديواني" و" المغربي" في المراسلات الرسمية واللوحات المعاصرة، بدعم من مؤسسات متخصصة كـ" المركز الوطني لفنون الخط ".
فن الخط العربي هو فن تشكيلي مهندس لحروف اللغة العربية يعتمد على قواعد دقيقة تتناسب فيها الحروف مع النقطة والدائرة وينتج عنه إيقاع بصري يتميز بالمرونة والطواعية والزخرفة
