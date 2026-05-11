الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة يوم 12 ماي 2026 بالمركب الشبابي والرياضي بالمهدية
تنظم الادارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب بالمنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، الملتقى الرابع حول " التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة " يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، بالمركب الشبابي والرياضي بالمهدية
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في اطار مواصلة سلسلة الندوات العلمية الخاصة بالتعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة ودعما للتكوين الطبي المستمر وتعزيز جودة التكفل الصحي بكبار السن
ويعد هذا الملتقى مناسبة هامة لفائدة أطباء الأول لترسيخ مقاربة شاملة ومتعددة الاختصاصات للعناية بالمسنين من خلال طرح مواضيع علمية وعملية ذات أهمية في طب الشيخوخة
ويهدف هذا اللقاء العلمي الى مزيد تطوير الكفاءات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الموجهة لكبار السن
وسيتم، التطرق الى المرض الكلوي المزمن لدى كبار السن وأهمية التقصي المبكر والتكفل بداء السكري لدى كبار السن من خلال حالات سريرية والاقلاع عن التدخين لدى هذه الفئة
