فرع مدينة العلوم بالقصرين ينظم مدرسة صيفية في "الإيقاظ العلمي" من 10 إلى 12 جوان 2026

ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين "مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي" لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 جوان 2026، وفق ما جاء في برنامج تنشيطي أصدره الفرع.ويتضمن برنامج هذه الدورة التدريبية سلسلة من الورشات العلمية والدروس التطبيقية الموزعة على ثلاثة أيام، حيث سيتم في اليوم الأول (الأربعاء 10 جوان) التركيز على محاور خصائص الهواء وعملية الاحتراق والجهاز التنفسي والتبادلات الغازية.ويخصص اليوم الثاني (الخميس 11 جوان) لورشات تقنية وعلمية تشمل تشريح القلب والدورة الدموية، إلى جانب دروس في الفيزياء حول الدارة الكهربائية والمغناطيس والبوصلة.وتختتم المدرسة الصيفية يوم الجمعة 12 جوان المقبل، بتناول مواضيع تتعلق بالتوازن والسلسلة الغذائية والتكاثر الزهري والوسط البيئي.وذكرت إدارة الفرع أن هذه التظاهرة تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية للناشئة وتحفيزهم على البحث والابتكار.رصد