Babnet

انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة

Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 07:42
      
انطلقت صباح الأحد، من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة.
ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة لهذا الموسم 741 حاجاً و حاجة، تم توزيعهم على أربع رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10 و11 و19 ماي الحالي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.


وواكب والي سوسة سفيان التنفوري برفقة والي المنستير عيسى موسى انطلاق هذه الرحلة، وذلك بحضور الإطارت الجهوية والمحلية بالجهتين  ذات الصلة.
وأكد الواليان لحجاج البيت الله الحرام، حرص الدولة التونسية على توفير أفضل الخدمات والإحاطة اللازمة بالحجيج الميامين، لأداء مناسكهم في أفضل الظروف.
 
