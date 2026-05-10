JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:16 Tunis

لاعبو ومسؤولو النادي الإفريقي يحتفلون بلقب البطولة: “تتويج مستحق وجمهورنا يستحق الفرحة”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a00d7465fdb18.99810718_mjoqgnpihlfke.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 20:03 قراءة: 1 د, 13 ث
      
عبرت مكونات النادي الإفريقي عن فرحتها الكبيرة بالتتويج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، مساء الأحد، في “دربي العاصمة” بملعب ملعب حمادي العقربي برادس.

وأكد حارس الفريق مهيب الشامخ أن التتويج جاء عن جدارة بعد سنوات من الانتظار، قائلا إن النادي الإفريقي “استحق البطولة” وإن هذا اللقب يعد هدية لجماهير الفريق التي ظلت تسانده في مختلف الظروف.


ومن جهته، اعتبر الصادق قديدة أن للقب هذا الموسم “نكهة خاصة”، باعتباره تحقق في مباراة الدربي، مشددا على أن التتويج كان ثمرة تضحيات كبيرة وروح جماعية ميزت المجموعة طوال الموسم.


وأضاف أن جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكدا أن جماهير النادي لعبت بدورها دورا مهما بفضل وفائها ومساندتها المتواصلة للفريق.

أما الناطق الرسمي باسم النادي، هشام المناعي، فأوضح أن الهيئة المديرة عملت منذ توليها المسؤولية على إرساء مناخ من الجدية والعمل الجماعي، رغم محدودية عدد أعضائها، مضيفا أن الهدف منذ البداية كان إعادة الفريق إلى منصة التتويجات.

وأشار إلى أن لقب البطولة هو ثمرة عمل مشترك بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لتحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية للنادي، معتبرا أن ذلك يمثل “التتويج الحقيقي” لمسؤولي الجمعية.

كما شدد المناعي على أن الهيئة المديرة حرصت هذا الموسم على توفير كل ظروف النجاح على المستويات المادية والفنية والاتصالية، بهدف إعادة النادي الإفريقي إلى مكانته الطبيعية وضمان عودته إلى المشاركات القارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329043

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
35°-17
29°-17
28°-18
26°-14
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>