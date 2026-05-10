لاعبو ومسؤولو النادي الإفريقي يحتفلون بلقب البطولة: “تتويج مستحق وجمهورنا يستحق الفرحة”

عبرت مكونات النادي الإفريقي عن فرحتها الكبيرة بالتتويج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم، عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، مساء الأحد، في “دربي العاصمة” بملعب ملعب حمادي العقربي برادس.وأكد حارس الفريق مهيب الشامخ أن التتويج جاء عن جدارة بعد سنوات من الانتظار، قائلا إن النادي الإفريقي “استحق البطولة” وإن هذا اللقب يعد هدية لجماهير الفريق التي ظلت تسانده في مختلف الظروف.ومن جهته، اعتبر الصادق قديدة أن للقب هذا الموسم “نكهة خاصة”، باعتباره تحقق في مباراة الدربي، مشددا على أن التتويج كان ثمرة تضحيات كبيرة وروح جماعية ميزت المجموعة طوال الموسم.وأضاف أن جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكدا أن جماهير النادي لعبت بدورها دورا مهما بفضل وفائها ومساندتها المتواصلة للفريق.أما الناطق الرسمي باسم النادي، هشام المناعي، فأوضح أن الهيئة المديرة عملت منذ توليها المسؤولية على إرساء مناخ من الجدية والعمل الجماعي، رغم محدودية عدد أعضائها، مضيفا أن الهدف منذ البداية كان إعادة الفريق إلى منصة التتويجات.وأشار إلى أن لقب البطولة هو ثمرة عمل مشترك بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لتحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية للنادي، معتبرا أن ذلك يمثل “التتويج الحقيقي” لمسؤولي الجمعية.كما شدد المناعي على أن الهيئة المديرة حرصت هذا الموسم على توفير كل ظروف النجاح على المستويات المادية والفنية والاتصالية، بهدف إعادة النادي الإفريقي إلى مكانته الطبيعية وضمان عودته إلى المشاركات القارية.