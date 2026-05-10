احمد الطويهري: "حققنا انجازا تاريخيا باحرز اللقب في لقاء الاجوار"

شدد احمد الطويهري المدرب المساعد للنادي الافريقي ان النادي حقق انجازا تاريخيا غير مسبوق بضمان لقب البطولة قبل جولة من نهايتها و في مباراة "دربي" العاصمة حيث حقق الافريقي مكسبا هاما بخوض 22 مباراة دون هزيمة في مسيرة لم تكن سهلة تخللتها عديد العراقيل وهذا يعد مبعث فخر و سعادة بالنسبة لجميع مكونات الفريق.اوضح الطويهري خلال الندوة الصحفية التي تلت مباراة "دربي" العاصمة التي فاز فيها النادي الافريقي على الترجي الرياضي بنتيجة 1-صفر و توج في اعقابها بلقب البطولة رقم 14 في تاريخه ان "الجهاز الفني للفريق بذل مجهودات كبير لتطوير اداء الفريق فرديا و جماعيا في ظل تواجد مجموعة جديدة من اللاعبين في النادي الافريقي لم يسبق لها اللعب مع بعضها البعض وهذا تطلب عملا ذهنيا هاما لتحويل الضغط الى عامل ايجابي و كان الفضل في ذلك لقيدوم المدربين التونسيين فوزي البنزرتي الذي وضع كل خبرته من اجل الارتقاء باداء الافريقي نحو الافضل".واضاف الطويهري ان النادي الافريقي يجني ثمرة عمل يعود الى مواسم ماضية تم خلالها المحافظة على المكاسب وعدم هدم العناصر الايجابية وقد اظهر الافريقي شخصية قوية و تم التواضع على اهداف محددة هذا الموسم بذلنا من اجل بلوغها الغالي و النفيس لاسعاد جماهير النادي ".يذكر ان النادي الافريقي قد توج مساء اليوم الاحد بلقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 غداة فوزه على الترجي الرياضي بنتيجة 1-صفر في مباراة الدفعة الثالثة من منافسات الجولة التاسعة والعشرين للسباق التي دارت بملعب حمادي العقربي برادس .وجاء هدف النادي الافريقي بفضل اللاعب غيث الزعلوني (90+14).واضاف النادي الافريقي لقب البطولة رقم 14 الى سجله.وكان فريق باب الجديد قد احرز لقب البطولة في مواسم: 1947، 1948، 1964، 1967، 1973، 1974، 1979، 1980، 1990، 1992، 1996، 2008، 2015.ورفع النادي الافريقي رصيده الى 65 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدا 5 نقاط عن الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من نهاية السباق.