JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:53 Tunis

النادي البنزرتي: سفيان الحيدوسي مدربا جديدا للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ff6cb0ea8214.62031058_jkpemqgfnhilo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 19:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم الاحد الاتفاق مع المدرب سفيان الحيدوسي للاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب شهاب الليلي.
وكان النادي البنزرتي قد اعلن في وقت سابق عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع شهاب الليلي مدرب فريق اكابر كرة القدم وذلك وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان النادي البنزرتي يحتل المرتبة 12 ب33 نقطة في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويواجه فريق عاصمة الجلاء في الدور ربع النهائي لكاس تونس الترجي الجرجيسي بالمركب الرياضي بجرجيس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329041

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
35°-18
27°-17
28°-18
26°-15
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>