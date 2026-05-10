النادي البنزرتي: سفيان الحيدوسي مدربا جديدا للفريق

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم الاحد الاتفاق مع المدرب سفيان الحيدوسي للاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب شهاب الليلي.وكان النادي البنزرتي قد اعلن في وقت سابق عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع شهاب الليلي مدرب فريق اكابر كرة القدم وذلك وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.يذكر ان النادي البنزرتي يحتل المرتبة 12 ب33 نقطة في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويواجه فريق عاصمة الجلاء في الدور ربع النهائي لكاس تونس الترجي الجرجيسي بالمركب الرياضي بجرجيس.