بطولة الرابطة الاولى : الواقعية و غيث الزعلوني يهديان النادي الافريقي اللقب رقم 14

سيطرة ترجيّة وواقعية إفريقية



توج النادي الإفريقي مساء اليوم الأحد بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم، إثر فوزه على غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في قمة الجولة التاسعة والعشرين التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.ومنح غيث الزعلوني فريق باب الجديد هدف الانتصار والتتويج في الدقيقة، بعد هجمة مرتدة خاطفة استغلها النادي الإفريقي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.ورفع النادي الإفريقي رصيده إلىفي صدارة الترتيب، مبتعدا بفارقعن الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني، ليحسم اللقب رسميا قبل جولة من نهاية البطولة.وأضاف فريق باب الجديد بذلك اللقب رقمإلى خزائنه، بعد تتويجاته السابقة في مواسم:وعرفت مواجهة الدربي صراعا تكتيكيا واضحا بين رغبة الترجي الرياضي في الهجوم منذ البداية وحذر النادي الإفريقي الذي دخل المباراة بأفضلية التعادل للحفاظ على الصدارة.وفرض أبناء المدرب باتريس بومال سيطرة ميدانية على أغلب فترات اللقاء، في ظل حاجة الترجي إلى الفوز من أجل استعادة المركز الأول والإبقاء على حظوظه في التتويج إلى الجولة الأخيرة.ورغم تعدد المحاولات الهجومية لفريق باب سويقة، فإن النجاعة غابت عن الخط الأمامي، حيث أهدر لاعبو الترجي عدة فرص سانحة للتهديف أمام تألق دفاع النادي الإفريقي وحارسه مهيب الشامخ.في المقابل، اختار المدرب فوزي البنزرتي اعتماد أسلوب واقعي قائم على التنظيم الدفاعي وغلق المساحات، مستفيدا من أفضلية التعادل في حسابات اللقب.وشهدت المباراة أيضا إقصاء لاعب النادي الإفريقي فيليب كينزومبي في الدقيقةوبينما كانت المباراة تتجه نحو نهاية بيضاء، خطف النادي الإفريقي هدف الفوز القاتل عبر غيث الزعلوني، الذي استغل هجوما مرتدا وسدد كرة مغالطة للحارس أمان الله مميش، مانحا فريقه لقبا طال انتظاره.وسيختتم النادي الإفريقي موسمه بمواجهة الأولمبي الباجي في الجولة الأخيرة على ملعب حمادي العقربي برادس.