تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية يوم 14 ماي 2026 بالعاصمة

يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط - معهد باري بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري التونسية، على تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية " NEMO HOUT"، وذلك يوم 14 ماي 2026 بالعاصمة تونس.ويندرج المشروع، الذي سيشمل كل من ولايات نابل وصفاقس ومدنين، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الأحد، في إطار تعزيز التعاون التونسي-الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة.ويهدف مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تعزيز الإقتصاد الأزرق من خلال دعم تطوير مناطق ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة، مع الحفاظ على التراث البحري.ويعد مشروع "NEMO HOUT" الممول من قبل الإدارة العامة للتعاون الإنمائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ثمرة شراكة إستراتيجية بين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط - معهد باري والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.وستسجل هذه الفعالية، حضور حوالي 50 مشاركا من مختلف الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري.